Блокпосты на въездах в Севастополь прекратили работу

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Пропускные пункты на въездах в Севастополь, которые работали с 30 октября, перестали функционировать с полуночи вторника, сообщил заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

"Завершается работа пунктов контроля [со вторника]. В первый день было развернуто от границ города Севастополя более 200 машин, во второй день - 124 автомобиля, третий день - 34. Статистика говорит, что количество стремящихся попасть в город снизилось в разы. Та же ситуация на железнодорожном транспорте - пассажиропоток снизился в разы", - сказал Краснокутский.

Он подчеркнул, что основную функцию блокпосты выполнили. "Однако все ограничительные мероприятия внутри города действуют, они достаточно жесткие ", - добавил собеседник агентства.

Ранее губернатор Михаил Развожаев поручил снять блокпосты на въездах в город, установленные с 30 октября. По его словам, они выполнили свою задачу.

С 30 октября по 7 ноября в городе введен ряд санитарных мер, в том числе закрыты все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, не работают предприятия сферы услуг и досуга, точкам общепита разрешено работать только в формате доставки или навынос. При этом ранее были запрещены очные занятия организаций дополнительного образования и спортивных секций, школьники находятся на каникулах с середины октября.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Также растет число умерших от коронавируса.