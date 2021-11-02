В МВД посоветовали развивать увлечения детей, чтобы оградить их от наркоконтента в Сети

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. МВД России с целью ограждения детей от наркотического контента в Сети советуют родителям развивать и поощрять интересы и увлечения ребенка, прививать детям любовь к здоровому образу жизни. Об этом сообщил замначальника отдела противодействия наркопреступлениям в сфере информационных технологий МВД России Дмитрий Сапегин.

"Позаботьтесь, чтобы ребенок был при деле, развивайте и поощряйте его интересы и увлечения. Служите примером для ребенка: прививайте любовь к спорту, культуре, искусству, активному и здоровому образу жизни", - сказал он в эфире радио "Милицейская волна" в ответ на просьбу дать советы родителям, как сделать так, чтобы наркоконтент не привлек внимание детей.

Кроме того, Сапегин порекомендовал родителям организовывать совместный досуг с детьми и интересоваться их увлечениями. "Занимайтесь воспитанием своих детей самостоятельно, не рассчитывая, что участия школы и общества в воспитании будет достаточно", - подчеркнул он. Основная профилактика наркопотребления начинается с семьи, а школа оказывает помощь и поддержку в вопросах воспитания и выработки у ребенка правильных жизненных ориентиров, важно внушить ребенку, что наркотики разрушают здоровье, ломают жизни и судьбы зависимым и их близким, лишают будущего, добавил представить МВД.

Оградить ребенка от наркотического контента в интернете также можно, установив на компьютер и смартфон программы родительского контроля. Сапегин отметил, что такие программы не могут полностью заблокировать опасный контент, но позволят отсеять большую часть.

Важно также объяснять детям, отметил Сапегин, что, если им предлагают работу курьера с несоизмеримо высокой оплатой труда, вероятно, это попытка вовлечь их в преступный наркобизнес.