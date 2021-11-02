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Пандемия COVID-19

На Камчатке развернули дополнительные 40 коек для борьбы с коронавирусом

Общее число коек в данный момент составляет 310

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Коечный фонд для лечения заразившихся коронавирусом на Камчатке увеличен на 40 мест, до 310, это связано с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения полуострова, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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"В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией Минздравом Камчатского края было принято решение увеличить коечный фонд в моногоспитале, развернутом на базе горбольницы №2 на 40 коек. Таким образом, общий коечный фонд на сегодня составляет 310 коек", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21 тыс. случаев заражения коронавирусом. 16,2 тыс. пациентов выздоровели, 440 умерли. Вакцинированы почти 85 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября.

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РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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