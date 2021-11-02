"Известия": количество звонков от мошенников осенью выросло в 10 раз с начала года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Количество звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, осенью выросло в 10 раз по сравнению с январем-февралем 2021 года, сообщает во вторник газета " Известия " со ссылкой на исследование Kaspersky Who Calls.

"На звонки от фальшивых сотрудников банков абоненты уже почти не ведутся, ведь такая схема многим известна. Еще год назад мы фиксировали единичные жалобы среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических кол-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам",- рассказал газете аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Злоумышленники обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины и предлагают записать собственные ФИО и якобы удостоверение сотрудника полиции. Они убеждают человека, что кто-то подделал его документы или получил копию паспорта и теперь пытается по этим документам снять деньги в банке. Далее мошенники просят назвать код из смс-сообщения с подтверждением перевода денег на их счет или же предлагают самостоятельно перечислить средства на "безопасный счет", сказали изданию в "Лаборатории Касперского".

ЦБ проводят активную работу по противодействию телефонного мошенничества. Так, в этом году Банк России направил для блокировки порядка 18 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях. В 2020 году их было 26,4 тыс., что на 86% больше, чем в 2019 году, заявили "Известиям" в регуляторе.

Увеличение количества мошеннических телефонных звонков подтвердили газете в крупных банках. Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сказал, что за девять месяцев число атак на средства клиентов выросло в 1,5 раза, 94% всех попыток украсть средства составляют социальная инженерия и фишинг. Злоумышленники регулярно пытаются адаптировать свои методы под установленные в кредитных организациях ограничения, отметил глава дирекции информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов сказал, что ни роста, ни снижения мошеннических звонков банк не наблюдает. А в Газпромбанке и "Зените" заявили, что, напротив, отмечают снижение по сравнению с осенью прошлого года жалоб клиентов на телефонное мошенничество.

Ранее заместитель председателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что мошенники для хищения денежных средств граждан в основном применяют методы социальной инженерии. Так, телефонное мошенничество по-прежнему лидирует среди способов, используемых злоумышленниками, отметил он.