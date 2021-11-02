{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Японии из-за пандемии выросло число самоубийств впервые за 11 лет

В 2020 году в стране свели счеты с жизнью более 21 тыс. человек

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Количество самоубийств в Японии в 2020 году выросло впервые за последние 11 лет, что стало прямым следствием проблем, порожденных пандемией. Об этом говорится в правительственном докладе, утвержденном во вторник на заседании кабинета министров.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В прошлом году в стране свели счеты с жизнью более 21 тыс. человек - на 912 больше, чем в предыдущем. Этот прирост целиком достигнут за счет увеличения количества самоубийств среди работающих женщин, отмечается в докладе. Большинство из них были заняты на основе почасовых или временных контрактов - т.е. входили в группу, наиболее пострадавшую от увольнений и сокращения выплат в связи с различными карантинными ограничениями.

В 2019 году в Японии было отмечено самое низкое число самоубийств за все время ведения такой статистики с 1978 года. Их количество сокращалось десять лет подряд, однако вспышка коронавируса прервала эту позитивную тенденцию.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Новая партия "Спутника V" прибыла в Венесуэлу
В республику доставили более 450 тыс. доз вакцины
Читать полностью