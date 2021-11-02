Производители фруктов префектуры Фукусима обеспокоены планами сброса воды с АЭС

ИВАКИ /Япония/, 2 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Производители фруктов в японской префектуре Фукусима крайне обеспокоены сбросом воды с АЭС "Фукусима-1", который ожидается весной 2023 года. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник рассказали представители объединения сельскохозяйственных производителей города Иваки (префектура Фукусима).

"Конечно, все производители фруктов обеспокоены. За прошедшие 10 лет мы только оправились от репутационного ущерба, связанного с аварией, но теперь наша продукция может опять начать вызывать обеспокоенность у покупателей", - отметили собеседники агентства. В объединении выразили сожаление в связи с соответствующими планами компании Tokyo Electric Power (TEPCO) и отметили, что власти страны делают недостаточно для разъяснения местному населению всей ситуации.

В объединении также заявили, что фруктовая промышленность в стране сейчас переживает не самые лучшие времена. "Одна из серьезных проблем, сказывающихся на всей промышленности, - старение население. Молодежь не очень активно приходит работать в эту сферу, в некоторых районах начинает сокращаться число фруктовых полей, потому что на них просто некому работать", - отметил один из представителей объединения, подчеркнув, что в отличие от овощей, на выращивание фруктов уходит намного больше времени.

Японский город Иваки славится своими фруктами "наси" (известен также как "груша грушелистная"). Объединение на ежедневной основе проводит проверку всех выращенных на территории города и готовящихся к отправке на реализацию "наси" на содержание радиоактивных частиц. "Мы проверяем каждый фрукт. Мы на 100% процентов предпринимаем все необходимые меры предосторожности", - отметили представители объединения, подчеркнув, что после сброса воды с АЭС они со своей стороны никак не смогут еще сильнее активизировать проверку фруктов, чтобы повысить уровень доверия со стороны потребителей. "Мы делаем все, чтобы сказать - вот, эти фрукты полностью безопасны, пожалуйста, покупайте их. Но не каждый покупатель нам поверит, к сожалению", - отметили производители, выразив серьезную обеспокоенность в связи с тем, что готовящийся сброс воды с АЭС может серьезно повредить репутации и продажам "наси" из города Иваки в частности и фруктов из префектуры Фукусима в целом.

Сброс воды с АЭС

Правительство Японии в апреле разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено контролировать этот процесс на постоянной основе.

Соседние с Японией страны, включая Китай и Южную Корею, выразили свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Токио по всем аспектам, связанным с планами сброса воды с АЭС "Фукусима-1".