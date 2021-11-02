Учебный парусник "Паллада" отправился в юбилейный 150-й рейс по Японскому морю

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Учебное парусное судно "Паллада" со 114 курсантами на борту отправилось во вторник из Владивостока в свой 150-й учебный рейс, который пройдет по акватории Японского моря, сообщил ТАСС капитан парусника Николай Зорченко. В ходе него курсанты почтят память погибших в Цусимском сражении русских моряков.

"Мы вышли в море, после выхода из порта возьмем курс на остров Уллындо, после чего направимся к Цусимскому проливу. Там мы отдадим почести морякам, погибшим в Цусимском сражении в 1905 году во время Русско-японской войны. Это будет примерно через две недели. Оттуда мы повернем на север и к 5 декабря, надеюсь, вернемся домой во Владивосток", - сказал Зорченко.

По информации Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз), которому принадлежит парусник, проходя место гибели русской эскадры, курсанты проведут торжественную церемонию с опусканием в воду памятного венка.

Всего на борту находится 114 курсантов из Дальрыбвтуза, Керченского государственного морского технологического университета, Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и Дальневосточного мореходного училища.