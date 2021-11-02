Казачьего поэта Туроверова перезахоронят из Франции на его родине в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Останки похороненного на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа в пригороде Парижа казачьего поэта Николая Туроверова, русского эмигранта первой волны во Франции, перезахоронят на его малой родине в станице Старочеркасской Ростовской области после согласования вопроса с наследниками. Об этом во вторник сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Упокоение на родине, в станице Старочеркасской, было последней волей нашего казачьего поэта Николая Туроверова. Мы работаем над тем, чтобы исполнить его завещание. Место, где он будет перезахоронен уже определено, это подворье Свято-Донского Старочеркасского монастыря. На данный момент осталось согласовать этот вопрос с наследниками поэта", - сказал депутат.

Он отметил, что суды во Франции подтвердили подлинность завещания Туроверова. "Считаем, что, во-первых, необходимо выполнить последнюю поэта. Во-вторых, все его стихи, рассказы пронизаны любовью к Дону, любовью к своему Отечеству. Это то, что всегда будет востребовано, в том числе для воспитания подрастающего поколения на его малой родине", - полагает Водолацкий.

Туроверов родился в станице Старочеркасской в 1899 году. Участник Первой мировой и Гражданской (на стороне белых) войн. Эвакуировался с врангелевцами из Крыма в 1920 году. Осел во Франции. В 1928 году выпустил первый сборник стихов "Путь". Был одним из создателей музея Атаманского полка (был разбит Красной армией), в котором служил подъесаулом.