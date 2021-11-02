В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тыс. пенсионеров

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 300 тыс. пенсионеров, которые сделали прививку от коронавируса в Москве, получили за пять месяцев подарочные наборы "С заботой о здоровье". Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что такой вид поощрения - благодарность за проявление "гражданской активности, заботу о себе и подачу правильного примера молодежи".

В подарочный набор входят полезные для поддержания здоровья предметы: таблетница на семь дней, пульсоксиметр, измеритель артериального давления, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, зубные паста и щетка, набор косметики для ухода за кожей, набор медицинских масок и антибактериальный гель.

Получить набор могут жители Москвы старше 65 лет, которым сделали прививку первым компонентом вакцины от ковида в период с 23 июня по 31 декабря, а затем они полностью завершили вакцинацию. Также пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо подарочного набора денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Москвичам старшего поколения, ранее получившим коробку "С заботой о здоровье", компенсация не полагается.

"Сертификат на подарочный набор выдается в пункте вакцинации. Забрать подарок можно в центре социального обслуживания или поликлинике, независимо от того, где была проведена вакцинация. Если житель Москвы старшего поколения выбирает денежную компенсацию, ему необходимо написать заявление о назначении компенсационной выплаты в районном центре социального обслуживания. К заявлению нужно приложить паспорт, сведения о реквизитах счета, сертификат о вакцинации и сертификат на получение подарочного набора "С заботой о здоровье", - добавила Ракова.

Для получения подарочного набора или выплаты необходимо пройти вакцинацию в указанные сроки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы; в местах вакцинации, организованных Департаментом здравоохранения города Москвы, а также на дому или в других местах выездными бригадами вакцинации медицинских организаций государственной столичной системы здравоохранения.