В Таиланд в первый день открытия страны для привитых от COVID-19 прибыли 6,6 тыс. человек

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Более 6,6 тыс. человек прибыли в Таиланд в первый день после его открытия для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников из 61 страны и с двух территорий. Как сообщила во вторник газета Bangkok Post , 3 тыс. пассажиров прилетели в столичный аэропорт Суваннапхум и 3 613 - в остальные международные аэропорты королевства.

Отмечается, что большинство самолетов прибыло из Европы. В число 3 тыс. путешественников вошли 2,3 тыс. иностранцев, остальные являлись местными подданными. Самолет из Токио с 11 иностранцами и 32 тайцами на борту стал первым приземлившимся в Таиланде в понедельник воздушным судном после вступления новых правил в силу.

По сведениям министерства транспорта страны, только в Суваннапхуме в течение ноября ожидают 3 260 международных рейсов, которые доставят 135 407 пассажиров. За последние девять месяцев Таиланд посетили не более 100 тыс. человек.

С 1 ноября полностью привитые от коронавируса путешественники из 61 страны и с двух территорий могут прилетать в Таиланд без прохождения карантина. Также расширился до 17 провинций список доступных для посещения районов королевства, среди которых города Бангкок, Паттайя и Пхукет. Россияне, вакцинированные "Спутником V", как и путешественники из государств, не попавших в данный перечень, тоже могут посещать эти туристические точки без изоляции, но с обязательным пребыванием в расположенных там отелях на протяжении семи ночей.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. Во вторник Минздрав проинформировал о 7,5 тысячи инфицированных и 78 умерших за сутки. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 1,92 млн, вылечились более 1,8 млн человек, умерли 19,3 тыс. пациентов.