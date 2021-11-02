Москалькова предложила разработать обучающие программы по правам человека для школ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает разработать обучающие программы по правам человека для школ и вузов.

"Мы сегодня подготовили пакет предложений для органов государственной власти с тем, чтобы можно было минимизировать последствия ковида и повысить гарантии прав молодежи в условиях современных реалий. <…> Очень важно, чтобы уважение к правам воспитывалось с молодых лет. К сожалению, сегодня в школах не преподается такой предмет, как "права человека", далеко не во всех вузах он есть. Мы предлагаем сделать на этом акцент и подготовить обучающие программы по правам человека", - сказала она во вторник на пленарном заседании форума Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество".

Москалькова также предложила расширять практику создания молодежных советов при органах власти "с тем, чтобы диалог между государством и институтами гражданского общества был неформальным, активным и перспективным".

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Он традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий, организованных ОП РФ в регионах. В 2021 году состоялось четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.