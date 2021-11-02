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Пандемия COVID-19

В Москве выявили 5 736 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум за неделю

Число летальных исходов из-за коронавируса в столице за сутки возросло на 98 против 96 днем ранее

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 736 против 7 103 днем ранее, до 1 830 230. Количество новых случаев оказалось минимальным за неделю, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 98 против 96 днем ранее. Всего в городе умерли 31 536 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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