В Москве выявили 5 736 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум за неделю

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 736 против 7 103 днем ранее, до 1 830 230. Количество новых случаев оказалось минимальным за неделю, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.