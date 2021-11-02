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Пандемия COVID-19

Крашенинников: главы регионов могут вводить QR-коды для посещения общественных объектов

В Свердловский областной суд ранее поступил иск с требованием отменить указ губернатора, установивший в регионе систему QR-кодов для вакцинированных граждан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Главы регионов России имеют полномочия вводить доступ на различные объекты по QR-кодам, сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на брифинге в рамках заседания Ассамблеи свердловского регионального отделения "Депутатская вертикаль".

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Ранее стало известно, что в Свердловский областной суд поступил иск с требованием отменить указ губернатора, установивший в регионе систему QR-кодов для вакцинированных граждан.

"Есть великое выражение: права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Если человек не имеет подтверждения, что он не болеет, не привился, не может доказать, что он не подвергает других граждан опасности, [власти] идут на эти меры. В данном случае у глав субъектов есть такие полномочия [по введению доступа на объекты по QR-кодам], они их вводят", - сказал Павел Крашенинников, отвечая на вопрос о правомерности введения губернаторами системы QR-кодов.

В ряде регионов была введена система допуска для граждан старше 18 лет в различные учреждения, в том числе заведения общественного питания и торговые центры, при наличии QR-кода вакцинированных против коронавируса или перенесших заболевание.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПандемия COVID-19
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