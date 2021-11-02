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Четверть граждан Украины считают партию Порошенко основной оппозиционной силой страны

По данным Центра Разумкова, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную раду, то самую большую поддержку избирателей получила бы президентская партия "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 15% опрошенных

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Четверть граждан Украины назвали партию экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" основной политической силой, противостоящей действующей власти. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного во вторник социологического опроса, проведенного Центром Разумкова.

"Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией нынешней власти является партия "Европейская солидарность" (24,6% опрошенных), 20,9% такой силой считают партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), 12,3% - партию "Батькивщина", - говорится в отчете социологов.

По их данным также, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную раду, то самую большую поддержку избирателей получила бы президентская партия "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 15% опрошенных. В то же время в поддержку "Европейской солидарности" высказались 12,4% респондентов, ОПЗЖ - 7,5%, "Батькивщину" Юлии Тимошенко - 7,2%.

Кроме того, партию экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова, которой пока не существует, но ее внесли в список опроса в качестве эксперимента, поддержали бы 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,6%, партию "Сила и честь" - 3,6%, "Наши" - 3,1%, Радикальную партию Олега Ляшко - 2,1%. За каждую из других политических сил готовы отдать голос менее 2% избирателей.

Опрос проводился с 2 по 27 октября по телефону среди 1 200 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность не превышает 2,9%.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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