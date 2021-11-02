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Власти Петербурга заявили, что имеющихся запасов вакцины в регионе хватит до нового года

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что опасения о возможном дефиците беспочвенны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Запасов вакцины от коронавирусной инфекции должно хватить в Петербурге минимум до нового года. Опасения о возможном ее дефиците беспочвенны. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС во вторник сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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"Тревоги о недостаточном количестве вакцин в городе беспочвенны. В конце прошлой недели заканчивалась всего лишь одна из вакцин - это "Спутник Лайт", при этом в достаточном количестве, исходя даже из пиковых темпов, в городе имелись другие вакцины, прежде всего "Спутник V", его запасы на текущий момент позволяют вакцинировать людей до нового года", - сообщил он.

По словам Лисовца, в последнее время число жителей, которые ежедневно вакцинировались, в среднем составляло 18-20 тыс. Однако в воскресенье число вакцинированных было меньше 8 тыс. (пришедших на вакцинацию впервые).

"К сожалению, не все услышали призыв правительства города, что нерабочие дни можно посвятить, в том числе, посещению пункта вакцинации. Вчера мы получили 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", но ее целесообразно использовать для повторной вакцинации либо тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией шесть месяцев назад и более. Всем остальным я бы рекомендовал вакцинироваться двухкомпонентной вакциной "Спутник V", - добавил он.

По последним данным, в Петербурге выявили 714 870 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 647 001 человек, умерли 24 048. За последние сутки в городе выявили 3 066 случаев заражения.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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