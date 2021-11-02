Единороссы предлагают удвоить финансирование обеспечения связью малых населенных пунктов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предлагает предусмотреть в бюджете дополнительные средства на обеспечение малых населенных пунктов связью. С такой инициативой он выступил во вторник в ходе обсуждения поправок "Единой России" ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

"Живешь ты в маленьком селе или в мегаполисе, у тебя должен быть устойчивый прием интернета, у тебя должна быть сотовая связь и, следовательно, доступны все те услуги и возможности, которые открывает сегодня интернет. <…> На следующий, 2022 год, к сожалению, в федеральном бюджете заложены средства вдвое меньше, чем потребность по этому направлению. Сегодня заложены 7 млрд 378 млн рублей, а потребность в этом составляет 14 млрд 449 млн рублей", - отметил Хинштейн.

По словам депутата, он совместно с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком подготовил поправку об увеличении финансирования программы устранения цифрового неравенства.

"У нас в законе о связи есть прямая норма, по которой операторы сотовой связи, сетей связи общего пользования, обязаны ежегодно делать отчисления в соответствующий фонд резерва универсального обслуживания. И вот на 2022 год сумма, собранная сегодня в этом резерве универсального обслуживания, составляет 14,5 млрд рублей. И эти деньги, естественно, целевым образом должны пойти на продолжение программ по устранению цифрового неравенства", - отметил Хинштейн.