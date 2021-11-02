Посол заявил, что возобновление турпотока из России в Нидерланды пока не предусмотрено

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия и Нидерланды возобновляют авиасообщение с 9 ноября, но возобновление туристических потоков из РФ в эту страну пока не предусмотрено. Об этом заявил во вторник посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на онлайн-брифинге.

Глава российского диппредставительства в Нидерландах отметил, что "будет правильно говорить, что Россия открывает свою границу".

"В дополнение к тому распоряжению, которое было принято российским правительством в марте 2020 года, Голландия сейчас подключается к списку стран, из которых мы можем принимать туристов, представителей бизнеса, культуры, - пояснил он. - Но им нужно будет обязательно предоставлять результаты ПЦР-тестов".

Шульгин подчеркнул, что в настоящий момент восстанавливается "нормальная визовая работа" российского посольства. "Выдаются визы в обычном порядке - туристам, бизнесу и так далее, - продолжил он. - В то же время в полной мере сохраняются ограничения на посещение Голландии российскими гражданами: до сих пор речь идет только о поездках дипломатов, официальных делегаций, спортсменов высокого уровня - в общем, в час по чайной ложке. О возобновлении туристических потоков речи не идет, и все эти ограничения пока сохраняются, к сожалению".

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, с 9 ноября российская сторона возобновляет также авиасообщение с Багамами, Ираном, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией.