ОП предложила ЦИК ввести обязательное исполнение гимна РФ на всех избирательных участках

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Координационный совет при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием направил председателю ЦИК Элле Памфиловой официальное письмо с предложением ввести на всех избирательных участках обязательное исполнение гимна России перед началом голосования на выборах. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Обращаемся к вам с предложением ввести торжественное исполнение гимна РФ в порядок открытия избирательных участков во все дни голосования. Такого рода порядок будет иметь государственное и патриотическое значение, а также способствовать созданию соответствующей атмосферы торжественности и общественно-государственной значимости процесса волеизъявления", - говорится в письме.

Во вторник в ходе работы итогового форума "Сообщество" данное письмо продемонстрировал председатель координационного совета при ОП Максим Григорьев. "Сегодня я подписал такой документ, направленный на имя председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Александровны Памфиловой. Мы считаем, что это задаст полезный, нужный и объединяющий тон во время всех выборов", - подчеркнул Григорьев.

Ранее первый зампредседателя координационного совета Александр Малькевич заявил ТАСС, что решение выйти с такой инициативой было принято по итогам выездного заседания координационного совета в Санкт-Петербурге.