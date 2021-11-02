Ивановские депутаты предложили выдавать пособия от государства всем получателям алиментов

ИВАНОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы предложили внести изменения в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", чтобы помощь могли получать и разведенные без суда родители. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного парламента.

"С 1 июля этого года в России осуществляются выплаты для одиноких малоимущих родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет. В числе получателей - разведенные родители, получающие алименты по решению суда. Однако, если родители разводятся без суда, заверяя договоренность о выплате алиментов нотариально, то Пенсионный фонд отказывает родителю, воспитывающему детей, в получении пособия", - пояснили в пресс-службе.

Предложенная депутатами инициатива представляет включение нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов как дополнительного основания для назначения ежемесячного пособия на ребенка от восьми до 17 лет. "Законопроект подготовлен на основании обращений жителей Ивановской области и направлен на рассмотрение в Совет законодателей РФ", - приводит пресс-служба слова председателя Ивановской областной думы Марины Дмитриевой.

Пособие по уходу за ребенком назначается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в субъекте.