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Пандемия COVID-19

Отделение для беременных женщин с коронавирусом создадут в Ставрополе

В здании роддома при городской больнице скорой медицинской помощи намерены создать 176 коек для пациентов

СТАВРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Отделение для беременных женщин и рожениц с коронавирусом создадут в Ставрополе при перепрофилировании роддома городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил журналистам во вторник главный акушер-гинеколог края Кирилл Павлов.

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"Будет развернуто 50 коек для беременных, рожениц и женщин с гинекологическими заболеваниями в родильном доме, который будет перепрофилирован. Разработана маршрутизация, все жительницы Ставрополя и ближайших округов с коронавирусом будут маршрутизироваться в этот стационар, отпадет необходимость транспортировать пациенток в Пятигорск", - сказал он.

Прежде отделение для беременных пациенток с коронавирусом в регионе работало только в городе Пятигорске, расстояние до которого от Ставрополя составляет более 180 км.

Ранее в Минздраве края журналистам сообщили, что в здании роддома при городской больнице скорой медицинской помощи намерены создать 176 коек для пациентов с коронавирусом. Необходимость возникла из-за высокой степени загрузки ковид-госпиталей в Ставрополе и ближайших территориях. Беременные женщины и роженицы смогут получать плановую помощь в других специализированных учреждениях города, медики проработали детальную маршрутизацию пациенток.

В Ставропольском крае развернуто 4 842 койки для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Лечение в стационаре получает 4 461 пациент, из них в тяжелом состоянии 432 человека.

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