В Воронежском инфекционном центре из-за высокой нагрузки сломался компьютерный томограф

ТАСС, 2 ноября. Компьютерный томограф в многофункциональном медицинском центре в Воронеже, построенном специалистами Миноброны, сломался из-за большой нагрузки в результате круглосуточных исследований пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Отремонтировать аппарат смогут не ранее 15 декабря, поэтому для диагностики применяют цифровой рентген, сообщила во вторник пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"Компьютерный томограф, установленный в приемном отделении многофункционального медицинского центра <...> БСМП №8, работал в круглосуточном режиме с момента открытия центра. Причина поломки <...> вызвана высокой нагрузкой на аппарат, связанной <...> с большим количеством проводимых исследований поступающих пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее. Пациентам БСМП №8 делают цифровой рентген", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в компьютерном томографе поломаны детали, запасные части доставят из-за границы. В медучреждениях депздрава Воронежской области работают более 10 компьютерных томографов.

Многопрофильный медицинский центр на 200 коек начал работу в июне 2020 года. Вместе с медицинским оборудованием его передали в состав Воронежской больницы скорой помощи №8, первой в регионе перепрофилированной в ковидный стационар.

С начала пандемии в регионе выявили 155 836 случаев заражения коронавирусом, в том числе 801 за последние сутки. Всего выздоровели 119 386 человек, 7 330 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявили нерабочие дни, закрыли все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыли продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендовали режим самоизоляции.

В Воронежской области ввели обязательную вакцинация от коронавируса для части населения, первую прививку сделали 967 329 человек, двукратно привились 820 026 человек (63,7% от общего плана по вакцинации 80% взрослого населения - 1 516 376 человек).