Сильный туман сохраняется в Московском регионе спустя почти сутки

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сильный туман, накрывший Москву и Подмосковье почти сутки назад, все еще не рассеялся. Он сохраняется на севере, юге и юго-востоке, а также в центре столицы, сообщают корреспонденты ТАСС.

Больше всего проблем туман доставил столичным аэропортам. Так, по данным их онлайн-табло, к утру вторника число задержанных рейсов превысило сто. А в ряде городов Подмосковья утром не стали отключать красные световые ограничители на высотных домах.

Синоптики Гидрометцентра, выпустившие во вторник специальное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, отмечали, что туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Московской области до 15:00 мск. Однако пока полностью непогода так и не покинула регион. Но, по словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, в нынешнем тумане, пусть и очень продолжительном по времени, нет ничего необычного. Такой туман называется радиационный - это туман охлаждения, связанный с тем, что "земная поверхность отдает очень много тепла в космос в ночные часы и происходит выхолаживание температуры". Когда понижается температура, увеличивается относительная влажность воздуха, и в какой-то момент воздух достигает состояния насыщения, происходит конденсация пара и возникает туман, объяснила она, указав, что туманы осенью - это довольно частое явление.

Министерство экологии и природопользования Подмосковья, в свою очередь, также отметило, что серьезных выбросов промышленных предприятий в регионе не зафиксировано, во второй половине дня погода должна ухудшиться, но пропадет туман и сопровождающий его легкий запах гари - в подобных метеоусловиях "даже небольшие пропорции загрязняющих веществ вызывают подобный эффект".

Тем временем синоптики установили в Москве и области на ближайшие 12 часов "зеленый" уровень погодной опасности, подразумевающий, что отдельных метеопредупреждений не требуется. До этого столичный регион был окрашен на прогностической карте в желтый цвет, символизирующий потенциально опасную погоду.

Что же касается прогноза на ближайшие сутки, то предстоящей ночью синоптики ждут облачность с прояснениями, преимущественно без осадков при температуре воздуха до плюс 5 градусов. Днем в среду, 3 ноября, прогнозируется облачная погода с небольшим дождем. Столбики термометров покажут плюс 7-9 градусов в столице и до плюс 10 градусов в Подмосковье.