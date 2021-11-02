Число коек для пациентов с COVID-19 в Псковской области увеличилось вдвое с сентября

ПСКОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число инфицированных коронавирусом граждан приблизилось к 59 тыс. человек, с начала осени увеличили более чем в два раза коечный фонд для лечения таких пациентов. Об этом сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала "Россия-24".

"У нас рост заболеваемости начался со второй недели сентября. Еженедельно число новых случаев прирастало на 20-30%, и мы систематически попадали в топ-10 регионов с наиболее высокой заболеваемостью, поэтому практически все резервы были направлены на борьбу с коронавирусом. В начале осени ковидный коечный фонд составлял 530 мест, сейчас – 1 085. И сверх этого задействованы не перепрофилированные реанимационные койки для долечивания наиболее тяжелых больных", - сказал Ведерников.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 58 603, при этом 50 177 человек выздоровели, 919 умерли. До 7 ноября приостановлена работа учреждений культуры. Система QR-кодов начала действовать в Псковской области с 30 октября. Помимо прочего, 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детей и подростков не пустят в заведения общепита, организации досуга.