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Пандемия COVID-19

Эксперт: рост заболеваемости ковидом у детей может быть связан со снижением иммунитета

Ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын отметил, что недооценивать опасность коронавируса не стоит, поскольку он "действительно более опасен, чем о нем думали первоначально"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Снижение иммунитета и общее ухудшение здоровья у детей могли стать причиной роста числа несовершеннолетних пациентов с COVID-19. Таким мнением во вторник поделился ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала "Россия-24".

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"И общее эпидемическое состояние, и общее состояние со здоровьем детей в этом году в среднем, безотносительно ковида, хуже. И понятно, что они стали чаще болеть. В том числе и чаще, и сильнее, и опаснее болеть ковидом", - сказал он.

Эксперт отметил, что недооценивать опасность коронавируса не стоит, поскольку он "действительно более опасен, чем о нем думали первоначально, во многом за счет штамма "дельта".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 246,8 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 554 192 случая заражения, выздоровели 7 381 726 человек, умерли 239 693. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
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