Эксперт заявила, что постковидный синдром встречается и у бессимптомно переболевших детей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Постковидный синдром наблюдается даже у тех детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме, рассказала во вторник главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

"Даже переболев в легкой или бессимптомной форме, дети имеют очень длинный хвост последствий <…>. Даже через 1-3 месяца после выздоровления у детей имелись изменения в состоянии здоровья, как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного", - сказала она на форуме "Сообщество".

Ранее Намазова-Баранова заявляла, что, согласно наблюдениям, проведенным летом 2021 года, у большинства детей такие изменения сохраняются даже спустя год.