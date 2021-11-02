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Пандемия COVID-19

В Ростовской области загруженность ковидных госпиталей составляет около 90%

На территории региона действует 42 инфекционных моногоспиталя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Загруженность 42 ковидных госпиталей, развернутых в Ростовской области, составляет около 90%. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова на заседании оперативного штаба по контролю за распространением инфекции во вторник.

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"На территории области функционирует 42 инфекционных моногоспиталя общей коечной мощностью 5 732 койки в 36 муниципальных образованиях, - сказала Теплякова. - Загруженность госпиталей остается высокой и составляет от 89 до 92% ежесуточно".

Представитель регионального Минздрава добавила, что в среду ковидный госпиталь на 80 коек также откроется в Октябрьском районе. Здесь будут оказывать в том числе хирургическую помощь пациентам с коронавирусом.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 157 357, выздоровели после заражения 133 102 человека, умерли 7 806. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия COVID-19
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