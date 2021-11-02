В Ростовской области загруженность ковидных госпиталей составляет около 90%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Загруженность 42 ковидных госпиталей, развернутых в Ростовской области, составляет около 90%. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова на заседании оперативного штаба по контролю за распространением инфекции во вторник.

"На территории области функционирует 42 инфекционных моногоспиталя общей коечной мощностью 5 732 койки в 36 муниципальных образованиях, - сказала Теплякова. - Загруженность госпиталей остается высокой и составляет от 89 до 92% ежесуточно".

Представитель регионального Минздрава добавила, что в среду ковидный госпиталь на 80 коек также откроется в Октябрьском районе. Здесь будут оказывать в том числе хирургическую помощь пациентам с коронавирусом.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 157 357, выздоровели после заражения 133 102 человека, умерли 7 806. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.