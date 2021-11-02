Минобрнауки создало 500 новых научных лабораторий по нацпроекту за четыре года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. 500 новых научных лабораторий созданы в рамках нацпроекта "Наука" с 2018 года, всего до 2024 года включительно появится еще 400 лабораторий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

"В ходе реализации федерального проекта "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок" нацпроекта "Наука" в 2018-2019 годах в 177 научных организациях, подведомственных Минобрнауки России, было создано 300 новых лабораторий под руководством молодых перспективных ученых. В 2020 году на базе 54 подведомственных Минобрнауки России образовательных организаций высшего образования было создано еще 80 лабораторий и в 2021 - еще 120. Таким образом, на сегодняшний день создано 500 новых лабораторий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 2024 года включительно запланировано создание 900 новых лабораторий нарастающим итогом. По данным министерства, например, новые лаборатории созданы для исследований в интересах агропромышленного комплекса. Одна из таких лаборатория создается в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики. Ее работа будет отвечать актуальным потребностям молочного животноводства в Архангельской области.

"Ученые, используя генотипированных племенных животных, планируют разработать систему производства полноценной и экологически безопасной продукции молочного животноводства Арктической зоны России. В рамках проекта будет организовано крупномасштабное производство антиаллергенного молока, а также его промышленная переработка в Архангельской области и Ненецком автономном округе", - говорится в сообщении.

В планах ученых - разработать экспресс-методы ранней диагностики различных заболеваний у коров молочных пород, что в конечном итоге позитивно скажется на качестве молока. Производство антиаллергенного коровьего молока за счет использования генотипированных родительских пар методами ДНК-технологий даст возможность получить высококачественный российский пищевой продукт под региональным брендом "Северное молоко".

Очистка природных экосистем

Исследования ученых в созданной в рамках нацпроекта лаборатории фиторемедиации посттехногенных ландшафтов (Кемеровский государственный университет) будут связаны с очисткой природных экосистем Кемеровской области - Кузбасса (воздуха и нарушенных угледобычей почв) от различных видов загрязнений: углеводородов, тяжелых металлов и других поллютантов антропогенного происхождения.

Отмечается, что также будут выполнены проекты, посвященные разработке эффективных систем "растение - ризосферные бактерии". Как пояснили в министерстве, они нужны для создания продуктов, востребованных в экологической биотехнологии и агропромышленном комплексе: биопрепаратов для рекультивации техногенно нарушенных почв; биостимуляторов роста растений; микробных препаратов, формирующих благоприятные микробиомы в ризосфере сельскохозяйственных культур при учете взаимного влияния микроорганизмов на растения.

В Лаборатории клеточной биологии и анатомии, созданной на базе Никитского ботанического сада - Национального научного центра РАН - на ближайшие три года основные направления работы ученых будут связаны с изучением структуры и ультраструктуры клеток, тканей и органов растений, выращиваемых in vitro ("в пробирке") на питательных средах с различной концентрацией регуляторов роста. Кроме того, исследователи проведут генетическую оценку растительного материала, в том числе с применением молекулярных маркеров.

"Работа с культурой ткани in vitro - трудоемкий, но достаточно интересный процесс, тем более когда подключены еще структурные и молекулярные исследования. Надеюсь, что дополнительную энергию мы будем получать от наших младших коллег, которые являются еще студентами-магистрантами", - сказал руководитель лаборатории, молодой ученый, кандидат биологических наук Илья Булавин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам ученого, у проекта есть как фундаментальное, так и прикладное значение. Последнее заключено в понимании того, при каких условиях будет получен in vitro материал, абсолютно идентичный исходному материнскому растению, когда после определенного срока культивирования растения и их части, помещенные на питательные среды, должны сохранять не только морфолого-анатомическое, но и генетическое подобие.