Учащиеся из Петербурга подали рекордное число заявок на Всероссийскую олимпиаду школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Ученики петербургских образовательных учреждений установили рекорд по количеству желающих принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников, они подали 710 тыс. заявок, что на 310 тыс. выше показателей прошлого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации города.

"Мы видим, что количество заявок увеличилось практически по всем направлениям олимпиады. Важно, что ребята хотят проверить свои знания сразу в нескольких олимпиадах не только гуманитарного, естественного, но и технического направлений. Это значит, что у петербургских школьников растет интерес к техническому творчеству и знаниям в этой сфере. Мы продолжим создание профильных классов в школах при участии вузов и крупнейших промышленных корпораций", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Большое количество участников из Петербурга можно объяснить информационной политикой организаторов олимпиады и доступностью цифровых технологий для проведения школьного этапа. Комитет по образованию и Центр олимпиад города сделали все возможное, чтобы ученики узнали о возможности участия, а онлайн-формат был им интересен и комфортен, отмечается в сообщении. Также образовательный центр "Сириус" (Сочи) внес вклад в заявочную компанию этого года, он впервые проводил олимпиады в 65 регионах России по приоритетным для научно-технологического развития России направлениям - математике, информатике, физике, химии, биологии и астрономии. Более 130 тыс. школьников Петербурга выбрали направления "Сириуса" и выполняли их на онлайн-платформе.

По данным пресс-службы, в Петербурге вырос интерес и к школьным кванториумам (школа мышления нового типа), все больше подростков хотят продемонстрировать свои таланты. "Количество этих детских технопарков будем увеличивать. В ближайшие три года кванториумы откроются во Фрунзенском, Красногвардейском и Красносельском районах. Это инвестиции в будущее наших детей, а значит в будущее нашего города", - процитировали в пресс-службе губернатора.

Всероссийская олимпиада школьников является крупнейшим интеллектуальным соревнованием в России, которое проходит в четыре этапа. В ней ежегодно принимают участие более 6 млн детей и подростков.