Газоснабжение восстановили в восьми населенных пунктах Самарской области

САМАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Газоснабжение восстановили в шести многоквартирных домах и 600 частных жилых домах, а также в 25 социально значимых объектах в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Восстановлено газоснабжение потребителей в 19:53", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, днем во вторник произошло повреждение газопровода в Красноармейском районе Самарской области. В результате аварии без газа остались более 2,3 тыс. человек, включая 548 детей. Кроме того, газ отключали в 25 социально значимых объектах в восьми населенных пунктах.