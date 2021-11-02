Проект по сохранению музыкальных традиций Кавказа представили на форуме "Сообщество"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ставший финалистом конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Мой проект - моей стране" проект по сохранению и популяризации изготовления народных кавказских музыкальных инструментов "Сохранение музыкальных традиций Кавказа в современности" из Республики Северная Осетия-Алания представлен на итоговом форуме "Сообщество" в Москве. Об этом сообщила во вторник ТАСС руководитель проекта - директор автономной некоммерческой организации "Возрождение культурных традиций Кавказа" Екатерина Селезнева.

"Участвуя в конкурсе "Мой проект - моей стране", наш проект стал финалистом. Я привезла проект из Владикавказа о нашей фабрике "Фандыр", которая уже 30 лет изготавливает народные национальные музыкальные инструменты, кавказские именно, например, струнные инструменты дала-фандыр, дуадастанон-фандыр, язычковые - гармоника кавказская хроматическая и диатоническая, ударные трещотка, убыхская коробочка. Мы - единственный производитель на Северном Кавказе и в России в целом, и наши изделия, которые мы украшаем народными орнаментами, причислены к изделиям народных художественных промыслов России", - сказала она.

Фабрика проводит профориентационные экскурсии для молодежи, этноэкскурсии для туристов, мастер-классы и обучение мастеров, чтобы сохранить и популяризировать промысел. В настоящее время на фабрике "Фандыр" выпускают инструменты как для народных оркестров, так и классические академические инструменты, на которых обучаются в музыкальных школах и в музыкальных вузах Северо-Кавказского федерального округа. "Всего у нас на фабрике семь мастеров - это очень мало для всего Северного Кавказа. Мы очень хотим привлечь молодежь, для этого мы открыли двери, проводим экскурсии", - отметила собеседница агентства.

Конкурс "Мой проект - моей стране!" направлен на выявление и распространение лучших социально значимых практик, поддержку и вовлечение их авторов в развитие конструктивной гражданской деятельности. В конкурсе могут принять участие лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, социально активные граждане и социально ответственные компании, которые уже реализуют социальные проекты или другие инициативы для поддержки и развития гражданского общества. Всего в конкурсе 13 номинаций, в которые в 2021 году добавлены категории "Защита животных" и "Медицина и здравоохранение". Победители в каждой номинации будут объявлены на специальной церемонии на итоговом форуме "Сообщество".

О форуме

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Он традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий в регионах, организованных ОП РФ. В 2021 году состоялись четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.