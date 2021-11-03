Единая субсидия ДФО помогла построить и реконструировать в Бурятии 33 социальных объекта

ТАСС, 3 ноября. Дальневосточная единая субсидия позволила построить и реконструировать в Бурятии 33 объекта, в том числе школу и центр культурного развития в двух поселках и детско-юношескую спортивную школу в Улан-Удэ. Всего в рамках этого механизма регион с момента вхождения в состав Дальневосточного федерального округа получил 6,7 млрд рублей, говорится в поздравлении вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, которое он направил в честь трехлетия вхождения региона в ДФО.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав Дальневосточного федерального округа Бурятии и Забайкалья 3 ноября 2018 года. На эти регионы были распространены все дальневосточные меры социальной и экономической поддержки.

"Заработал механизм Единой субсидии, в рамках которого на строительство и модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры Бурятии было выделено 6,7 млрд рублей. На сегодня построено и реконструировано 33 объекта. Это школа в поселке Новоселенгинск, центр культурного развития в поселке Саган-Нур, общежитие для многопрофильного техникума в городе Северобайкальск, музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева и ДЮСШ "Золотой Дракон" в городе Улан-Удэ. Приобретена котельная для села Новая Брянь, отремонтированы инженерные сети, трамвайные пути, закуплено оборудование для медицинских и образовательных организаций", - говорится в поздравлении Трутнева, которое цитирует пресс-служба правительства региона.

Кроме того, в Бурятии почти 3,5 тыс. человек получили дальневосточный гектар, 2 634 семьи воспользовались программой "Дальневосточная ипотека". Были сформированы две территории опережающего развития - "Бурятия" и "Селенгинск", в рамках которых сегодня реализуется 14 инвестпроектов на сумму свыше 110 млрд рублей, фактически вложено 28,5 млрд рублей, планируется создание более 3 тыс. рабочих мест. В Забайкальском крае были созданы две территории опережающего развития - "Забайкалье" и "Краснокаменск", в рамках которых сегодня реализуется 33 инвестиционных проекта, четыре из них введены в эксплуатацию, осуществлено инвестиций на сумму 68,67 млрд рублей, создано почти 2 тыс. рабочих мест.

"Благодаря механизму Единой субсидии за три года построено и реконструировано 297 социальных объектов: 24 фельдшерско-акушерских пункта, 245 спортивных площадок, детский сад на 183 места в городе Чита, две модульные библиотеки, шесть сельских культурно-досуговых центров, здание для Каларского историко-краеведческого музея. Пробурены две скважины в селах Тасырхой и Шара. На эти цели из федерального бюджета было выделено 9,9 млрд рублей", - говорится в поздравлении Трутнева, которое цититует пресс-служба правительства Забайкалья. В этом регионе 1 784 семьи воспользовались программой "Дальневосточная ипотека", 4 761 человек получил дальневосточный гектар.

О дальневосточных мерах поддержки

Мероприятия планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов реализуются во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Ранее Трутнев сообщил, что на реализацию планов социально-экономического развития Дальнего Востока на 2018-2022 годы выделено 101,7 млрд рублей, в том числе 12,9 млрд в текущем году.

Программа "Дальневосточный гектар" является одной из социальных инициатив правительства России, участником которой может стать житель любого региона страны, а с 2019 года - еще и участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Условия программы продолжают совершенствоваться и дополняться новыми опциями.

Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.