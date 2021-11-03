В центре "Фобос" предположили, что туман рассеется в Москве к 10:00

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Атмосферный фронт приближается к Москве, ветер усилится, туман, который можно наблюдать в Москве и области с вечера понедельника, рассеется. Об этом ТАСС сообщила в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"К Москве приближается атмосферный фронт, ветер усилится, в связи с чем туманы рассеются, - сказала собеседница агентства. - Ориентировочно это произойдет около 10:00 мск". По словам специалиста "Фобос", весь день будет преобладать облачная погода.

"Во второй половине дня пройдут небольшие дожди, - отметила Елена Волосюк. - Температура в Москве - плюс 5-7 градусов, в московском регионе - 3-8 градусов тепла. Ветер к вечеру усилится и будет достигать 4-9 м/с". К вечеру атмосферное давление приблизится к норме.