{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В УрФО готовы ввести новые ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19

Полпред президента в федеральном округе Владимир Якушев сообщил, что для желающих привиться в торговых центрах нужно сделать отдельные входы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) готовы ввести новые ограничительные меры при ухудшении ситуации с заболеваемостью ковидом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду аппаратом полномочного представителя президента в округе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В регионах внимательно анализируют складывающуюся эпидситуацию. В случае, если действующих мер окажется недостаточно, то регионы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и сохранение здоровья и безопасности жителей. В частности, накануне, 2 ноября, такие решения приняли власти Свердловской области и Югры", - говорится в сообщении.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что для желающих привиться в торговых центрах нужно сделать отдельные входы. Также в местах работы бригад по вакцинации надо контролировать соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

"Необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер и по максимуму разорвать цепочки распространения коронавирусной инфекции", - добавил полпред.

Во всех регионах округа введены QR-коды для посещения общественных мест, а также введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Вузам Хабаровского края рекомендовали перейти на дистанционное обучение до 6 декабря
Заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов уточнил, что обучение в школах и колледжах продолжится в очном формате
Читать полностью