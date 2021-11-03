В УрФО готовы ввести новые ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) готовы ввести новые ограничительные меры при ухудшении ситуации с заболеваемостью ковидом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду аппаратом полномочного представителя президента в округе.

"В регионах внимательно анализируют складывающуюся эпидситуацию. В случае, если действующих мер окажется недостаточно, то регионы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и сохранение здоровья и безопасности жителей. В частности, накануне, 2 ноября, такие решения приняли власти Свердловской области и Югры", - говорится в сообщении.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что для желающих привиться в торговых центрах нужно сделать отдельные входы. Также в местах работы бригад по вакцинации надо контролировать соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

"Необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер и по максимуму разорвать цепочки распространения коронавирусной инфекции", - добавил полпред.

Во всех регионах округа введены QR-коды для посещения общественных мест, а также введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения.