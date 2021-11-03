В Забайкалье объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за ветра и снега

ЧИТА, 3 ноября. /ТАСС/. Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение в Забайкальском крае на ближайшие два дня из-за сильного ветра до 20 м/с и снегопада. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Днем 4 ноября и в течение суток 5 ноября местами по территории Забайкальского края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, установление снежного покрова, на автодорогах - гололедица, снежные накаты, заносы, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится в субботу, ветер под конец недели будет западный три-восемь м/с, в отдельных районах - 8-13 м/с. Температура ночью составит 14-19 градусов мороза, днем - три-восемь градусов ниже нуля.