Сотрудники полиции нашли пропавших во Владимире подростков

ТАСС, 3 ноября. Трое подростков из Владимира, о местонахождении которых не было известно с 1 ноября, найдены сотрудниками полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в среду в пресс-службе областного УМВД.

"Сотрудники УМВД России по городу Владимиру установили местонахождение несовершеннолетних, которые ранее были объявлены без вести пропавшими", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подростки, состоящие на профилактическом учете, находились на территории Владимира. В настоящий момент жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.