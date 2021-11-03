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Сотрудники полиции нашли пропавших во Владимире подростков

Их жизни и здоровью ничего не угрожает

ТАСС, 3 ноября. Трое подростков из Владимира, о местонахождении которых не было известно с 1 ноября, найдены сотрудниками полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в среду в пресс-службе областного УМВД.

"Сотрудники УМВД России по городу Владимиру установили местонахождение несовершеннолетних, которые ранее были объявлены без вести пропавшими", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подростки, состоящие на профилактическом учете, находились на территории Владимира. В настоящий момент жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

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РоссияВладимирская область
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