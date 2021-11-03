Спортивную арену в Хабаровске оборудуют под центр вакцинации от коронавируса

ТАСС, 3 ноября. Власти Хабаровского края организуют на спортивной арене "Ерофей" масштабный пункт вакцинации от коронавируса, в котором смогут ежедневно прививать около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Министерству здравоохранения дано огромное количество поручений по принятию различных мер, направленных на наращивание темпов вакцинации. Устанавливает свою работу крупный центр вакцинации на арене "Ерофей", мы сконцентрируем там достаточно много медицинских работников, чтобы спокойно можно было в этом пункте привить в день где-то 1,5 и больше тысячи человек", - сказал Никонов.

Ранее зампред правительства отмечал, что в последние дни в регионе увеличился темп вакцинации от коронавируса, ежесуточно прививку получают около 2 тыс. человек. Однако, по его словам, ранее в день прививались 300-500 человек, что отразилось на эпидемиологической обстановке. Он отметил также, что часть граждан, которые вакцинировались в начале года - порядка 180 тыс. человек - уже должны приступить к ревакцинации.

С начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 95 011 случаев заражения коронавирусом, 437 - за последние сутки. Всего на лечении находятся 6 988 человек, в том числе 2 179 стационарно, 4 809 амбулаторно. Привиты от коронавирусной инфекции 388 286 жителей края, полностью завершили вакцинацию 358 368 человек.

В понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ назвал Хабаровский край в числе регионов, где требуется нарастить темы вакцинации. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Хабаровский край входит в 12 регионов РФ, где на 15% и более превышен среднероссийский показатель по заболеваемости коронавирусом.