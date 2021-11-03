В Приморье открыли 24-й госпиталь для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Ковидный госпиталь в пульмонологическом отделении Приморской краевой клинической больницы № 1 открыли в среду во Владивостоке. В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что это 24-я медорганизация в регионе, где лечатся пациенты с коронавирусом.

"2 523 места в 24 медорганизациях [развернуто в крае для лечения пациентов с коронавирусом]", - сообщили в пресс-службе, отметив, что один из госпиталей открыли в среду.

В пресс-службе напомнили, что в декабре прошлого года, когда число заболевших коронавирусом в регионе достигло пиковых значений, было развернуто чуть более 2,8 тыс. коек.

С начала пандемии в регионе выявлено 77 122 случая заражения коронавирусом, выздоровели 68 195 человек, умер 1 271 пациент. Всего привиты 541 832 гражданина.

С 30 октября власти Приморья ввели дополнительные ограничения в связи с ситуацией с ковидом. Посетить учреждения культуры и спорта, а также заведения общепита можно только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации либо перенесенном заболевании. Также в крае действует временное ограничение на работу общепита в торговых центрах, а также на работу детских игровых комнат и развлекательных центров. С 23:00 до 06:00 рестораны, клубы и бары должны обеспечить только обслуживание навынос. Исключение составляют организации, расположенные в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, а также аэропортов.