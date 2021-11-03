В Крыму вновь обновлен суточный максимум заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 741, это максимум с начала пандемии, сообщается в среду на сайте регионального Минздрава.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, <...> зарегистрирован 741 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 98 969 <...> [случаев] COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего за сутки на коронавирус обследован 9 731 человек.

На данный момент в больницах Крыма заняты около 90% коек - госпитализированы более 5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил освободить врачей от непрофильных задач, чтобы они занимались лечением пациентов с коронавирусом. "У вас задача понятна на ближайшие дни, избежать очередей. Непрофильной деятельностью врачи заниматься не должны, разгрузить максимально с тем, чтобы создать условия, чтобы занимались только лечением людей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По данным Минздрава, количество выздоровевших за сутки составляет 1 076 человек, выздоровевших за весь период - 86 689. За время пандемии умерли более 3 тыс. человек, в том числе 19 - за минувшие сутки.

Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.