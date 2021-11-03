Темпы вакцинации в Иркутской области выросли за последнюю декаду в пять раз

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Иркутской области, где с 15 октября прививки являются обязательными для нескольких категорий граждан, увеличились почти в пять раз за последние десять дней. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Иркутской области темпы вакцинации за последние десять дней увеличились почти в пять раз. <…> В день медики прививают от 10 до 14 тыс. человек. В регионе работают 94 стационарных пункта вакцинации в 54 медучреждениях, также выездную форму работы осуществляют 122 прививочные бригады", - говорится в сообщении.

На 3 ноября в Иркутской области привиты более 790 083 человека, из них оба этапа вакцинации прошли 593 840, или 59% от плана. В связи с объявлением нерабочих дней в регионе увеличено количество прививочных пунктов, чтобы жители могли использовать выходные для прохождения вакцинации.

По данным регионального оперштаба, на 3 ноября в Иркутской области подтверждено 123 705 случаев заражения новым коронавирусом. Ежесуточный прирост превысил 500 заболевшим. В больницах находятся 5 023 пациента. За время пандемии в регионе выздоровели 107 320 человек, умерли 5 575.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации с 15 октября в Иркутской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в частности, для всех лиц старше 60 лет, а также для медработников, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, торговли, сфер услуг и туризма.