На площади перед Верховной радой начался митинг противников обязательной вакцинации

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен человек в среду собрались на площади у здания Верховной рады с требованием прекратить на Украине практику обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило издание "Украинская правда".
"В столице на площади возле Верховной рады начался митинг за права или так называемый митинг антивакцинаторов. Несмотря на дождь, к стенам парламента пришло несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 8 утра (09:00 мск)", - говорится в сообщении.
По данным издания, митингующие требуют отменить карантинные правила и запретить обязательную вакцинацию.
Украинское издание "Страна" уточняет, что протестующие начали блокировать автомобильное движение в правительственном квартале. "Сотрудников правоохранительных органов практически нет. Всего несколько полицейских регулируют движение. Никто протестующих не оттесняет, чтобы разблокировать движение транспорта", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованному ранее опросу социологической группы "Рейтинг", 43% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса. При этом 36% опрошенных уже привились минимум одной дозой препарата. Кроме того, 18% респондентов указали, что скорее всего вакцинируются, 3% - затруднились ответить.