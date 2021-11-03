На площади перед Верховной радой начался митинг противников обязательной вакцинации

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен человек в среду собрались на площади у здания Верховной рады с требованием прекратить на Украине практику обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило издание " Украинская правда ".

"В столице на площади возле Верховной рады начался митинг за права или так называемый митинг антивакцинаторов. Несмотря на дождь, к стенам парламента пришло несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 8 утра (09:00 мск)", - говорится в сообщении.

По данным издания, митингующие требуют отменить карантинные правила и запретить обязательную вакцинацию.

Украинское издание "Страна" уточняет, что протестующие начали блокировать автомобильное движение в правительственном квартале. "Сотрудников правоохранительных органов практически нет. Всего несколько полицейских регулируют движение. Никто протестующих не оттесняет, чтобы разблокировать движение транспорта", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному ранее опросу социологической группы "Рейтинг", 43% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса. При этом 36% опрошенных уже привились минимум одной дозой препарата. Кроме того, 18% респондентов указали, что скорее всего вакцинируются, 3% - затруднились ответить.