"Ночь искусств" в Кабардино-Балкарии организуют в формате онлайн

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь искусств" в Кабардино-Балкарии (КБР) состоится в онлайн-режиме, к ней присоединятся музеи и библиотеки региона, сообщили в среду в министерстве культуры республики.

"Кабардино-Балкария присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств", которая приурочена к празднованию Дня народного единства. Из-за сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений мероприятия в учреждениях культуры КБР пройдут в онлайн-формате", - сообщил представитель ведомства.

С 3 ноября на официальном сайте Государственной национальной библиотеки им. Т. К. Мальбахова будет доступно виртуальное историко-культурное ревю "Вместе - сильнее!", там же организована книжно-иллюстративная выставка "В судьбе России - моя судьба!" о деятелях культуры и искусства КБР. Виртуальное историческое досье "Отечеству на верность присягаю: батально-историческая тематика в живописи" будет представлена на сайте библиотеки с 4 ноября.

Творческий портрет русского классика "Человек есть тайна. Достоевский и русские художники" (к 200-летию писателя) в социальных сетях представит Республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева. О традиционном национальном костюме кабардинцев и балкарцев в соцсетях расскажет Республиканская детская библиотека имени Б. Пачева, которая еще организует мастер-класс "Национальный женский головной убор".

Национальный музей Кабардино-Балкарии подготовил выставку "Мы рождены для вдохновения". В музее Изобразительных искусств в Нальчике в эти дни проходит выставка работ художника Керима Аккизова "Притяжение", который организует авторскую обзорную экскурсию.

Всероссийская акция "Ночь искусств" в этом году будет приурочена ко Дню народного единства и пройдет 4 ноября.