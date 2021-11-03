Пассажиропоток в метро Казани упал на 24% с начала ноября

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток в казанском метрополитене снизился на 24% из-за ограничений, введенных в конце октября из-за коронавируса. Об этом сообщает МУП "Метроэлектротранс".

"С начала ноября пассажиропоток на городском электротранспорте значительно снизился. Так, по сравнению с октябрем на наземном транспорте пассажиропоток упал на 21%, в метрополитене - на 24%", - говорится в сообщение, опубликованном в Telegram-канале предприятия.

В связи с падением пассажиропотока трамваи и троллейбусы на время нерабочих дней перевели на субботнее расписание. "Выпускать полупустой транспорт нецелесообразно - это неправильное распределение ресурсов, времени, сил и экономики", - говорится в сообщении.

В Татарстане ограничения, введенные 30 октября, будут действовать до улучшения эпидситуации. В частности, запрещено проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий, работа аттракционов в помещении, букмекерских контор и ломбардов, проведение ярмарок в закрытом пространстве, вход и пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей или законных представителей в ТЦ. Также введен запрет на торговлю и работу общепита с 23:00 до 6:00. В ночное время запрещена работа бань и саун. Кроме того, введена самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались от COVID-19 или не переболели в течение последних шесть месяцев.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В зависимости от региона количество нерабочих дней варьируется по решению местных властей.