На Ставрополье возобновили работу штаба волонтерской акции "МыВместе"

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Штабы волонтерской акции "МыВместе" вновь начали работать на Ставрополье из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. В акции взаимопомощи в регионе участвуют свыше 600 волонтеров, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике правительства края.

"В целях дополнительной поддержки граждан и оказания содействия медицинским работникам в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Ставропольском крае была возобновлена активная деятельность регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе". <…> На данный момент в акции взаимопомощи "МыВместе" принимают участие 615 волонтеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех муниципальных и городских округах Ставропольского края сформированы местные штабы, большинство из них созданы на базе муниципальных центров по работе с молодежью.

"Волонтерским штабам в территориях оказано содействие в обеспечении автотранспортом для доставки медицинских работников и лекарственных средств, средствами индивидуальной защиты, при необходимости осуществляется питание привлеченных добровольцев", - говорится в сообщении.

По данным управления, волонтеры принимают заявки от жителей в объединенном краевом кол-центре. Добровольцы оказывают адресную социальную помощь пожилым людям, маломобильным группам населения, а также обеспечивают доставку лекарственных средств пациентам с коронавирусом и людям, находящимся на самоизоляции.

За все время пандемии в крае зарегистрировано 99 139 случаев заражения. В общей сложности от коронавируса на Ставрополье вылечились 77 038 пациентов, умерли 4 130 человек.