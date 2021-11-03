В Ставрополе вывезли около 200 тонн мусора с территории водоохранной речной зоны

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Стихийную свалку, на которой собралось около 200 тонн мусора, ликвидировали с территории водоохранной речной зоны Ставрополя. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В краевой столице по тупику Монастырскому в районе Члинского леса убрали мусор. За пять дней от него отчистили стихийную свалку в почти 2 тысячи квадратных метров. (…) В результате вывезено 182 тонны бытовых отходов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего вывезли около 20 тонн крупногабаритных бытовых отходов, строительного и растительного мусора. Работы охватили и водоохранную зону русла реки Члы. Ставропольские лесники распилили 420 кубометров валежника, убрали 160 кубометров мусора.

"Много лет в стихийную свалку периодически превращался яр на границе частной застройки по тупику Монастырскому и лесного массива. Удобное и укромное расположение яра позволяло незаконно свозить сюда тонны отходов. Все они после паводков сползали в русло реки Члы и уносились течением. По указанию главы Ставрополя Ивана Ульянченко береговую линию неоднократно чистили весной, однако вскоре после уборки дождевые потоки снова приносили к реке отходы, которые продолжали незаконно сваливать в лес", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, недавно место загородили высоким забором, чтобы остановить загрязнение леса и русла реки Члы. Установка ограждения вдоль яра и ликвидация стихийной свалки поможет решить проблему с мусором в этом районе.