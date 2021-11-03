Стелу "Город трудовой доблести" со светодиодным экраном установят в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Двадцатиметровую стелу со светодиодным экраном, на котором будет транслироваться кинохроника военных лет, планируют установить в Новосибирске в 2022 году в честь присвоения ему звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщил начальник управления архитектурно-художественного облика города мэрии Новосибирска Александр Ложкин.

Общегородским голосованием было решено, что местом размещения стелы станет площадь Калинина, где сосредоточены крупные предприятия оборонной промышленности.

"На следующей неделе проект будет выставлен на портале "Электронная демократия" и у всех новосибирцев будет возможность в течение двух недель высказать свои мнения. <…> Архитекторы сделали конкурсный проект именно для площади Калинина, хотя он отличался от того, что мы сейчас видим, это скорее такой символический знак, потому что места поклонения, куда можно возложить цветы, у нас есть. Это двадцатиметровая стела в виде четырехгранного штыка, две грани этого штыка - это пластины из нержавеющей стали, на которые нанесены фотографии военных будней тружеников тыла города Новосибирска, нижнее опоясывающее кольцо - это светодиодный экран <...>, там будет кинохроника военных лет. Эти изображения будут сменяться на экране в постоянном режиме", - рассказал Ложкин.

Он добавил, что стела будет увенчана гербом Новосибирска, перед ней установят камень с указом президента о присвоении звания.

Кроме установки памятника, городские власти планируют благоустроить саму площадь и прилегающие к ней улицы. Проектом предлагается создание велодорожек, зон со скамейками рядом с входами в метрополитен, планируется заменить существующие остановки общественного транспорта на новые, а также демонтировать рекламные щиты.

Ранее вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщал, что в регионе планируется учредить памятный знак "Город трудовой доблести", которым будут награждаться ветераны и труженики тыла. Эскиз-проект знака уже был одобрен специально созданной для этих целей рабочей группой, куда вошли представители общественных и ветеранских организаций.

О звании

"Город трудовой доблести" - почетное звание Российской Федерации. Согласно указу президента России Владимира Путина оно присваивается городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В июле 2020 года Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания 20 городам, в том числе Новосибирску.