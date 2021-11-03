Число свободных коек для больных COVID-19 в Воронежской области выросло на 12% за 10 дней

ВОРОНЕЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Медики Воронежской области развернули 8 416 коек для пациентов с коронавирусом, из них на утро среды занято 6 797, или 80,7%. Занятость коечного фонда за десять дней снизилась на 12,1%, сообщила ТАСС в среду пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"На сегодняшний день стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 58 медицинских учреждениях и в одном учреждении соцзащиты на 8 416 койках. По состоянию на 09:00 3 ноября в стационарах находятся 6 797 заболевших", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что максимальная занятость в ковидных стационарах была зафиксирована в регионе 25 октября, когда было создано 8 005 койко-мест, из них занято 92,8%, или 7 435 коек. За 10 дней в регионе коечный фонд для пациентов с ковидом увеличили на 5,13%, или на 638 мест.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, по данным на 3 ноября, первую прививку сделали 972 965 человек, в том числе двукратно 824 783 человека (64,1% от общего плана по вакцинации 80% взрослого населения - 1 516 376 человек), ревакцинацию прошли 93 250 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 155 836 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 119 386 человек, 7 330 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявлены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.