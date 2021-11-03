Губернатор Липецкой области заявил, что нет оснований продлевать нерабочие дни в регионе

ТАСС, 3 ноября. Власти Липецкой области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, об этом сообщил в среду губернатор региона Игорь Артамонов в эфире телеканала "Россия-24".

В Липецкой области с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, должны быть закрыты все торговые центры, учреждения соцобслуживания, магазины, исключение сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.

"На сегодняшний день оснований для продления периода нерабочих дней в Липецкой области нет", - сказал он.

Артамонов добавил, что в регионе в пять раз выросли темпы вакцинации от ковида. В Липецкой области за последние сутки привито 10 847 человек, это максимум с начала прививочной кампании, всего в регионе сделали прививку от ковида 534 420 человек, в том числе двукратно - 456 275 человек, план выполнен на 67,3% (по вакцинации 80% взрослого населения региона, или 730 008 человек). "По темпам [вакцинации] мы занимаем 3-4-е место в стране, <...> уже общий охват [населения] - 53,8%, если такими темпами будем продолжать, то мы выйдем уже в этом году на задачу по коллективному иммунитету", - сказал губернатор.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 63 717 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 549 человек, 2 064 пациента умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте и торговых центрах, действует система QR-кодов.