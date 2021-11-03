В Абхазии комплекс правительственных зданий взяли под усиленную охрану

СУХУМ, 3 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные структуры Абхазии усилили охрану комплекса правительственных зданий с учетом назначенного на четверг митинга оппозиции и возможных акций в среду. Об этом ТАСС сообщили в Службе госбезопасности (СГБ) Абхазии.

В четверг оппозиционно настроенные ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов намерены провести акцию протеста на театральной площади в Сухуме с требованием отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара в связи с инцидентом с избиением ветеранов из села Адзюбжа 30 сентября, в День победы и независимости Абхазии. Дбар 3 октября был отстранен от должности на время проведения доследственной проверки по факту инцидента, а 2 ноября был восстановлен в должности, при этом президент Аслан Бжания наложил на него дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии. Это вызвало большой резонанс в среде оппозиции.

"Здания парламента, администрации президента и кабинета министров взяты под усиленную охрану в связи с намеченным на 4 ноября в Сухуме митингом. Возможно, какие-то акции пройдут и сегодня", - сказал представитель руководства СГБ.

В среду в пройдет очередное заседание парламента, в повестке которого нет вопросов, связанных с инцидентом на набережной 30 сентября и восстановлением в должности главы МВД.

По данным МВД, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, депутат парламента Гарри Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвел более 10 выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД депутат и несколько ветеранов получили увечья.

11 октября Генпрокуратура сообщила о завершении доследственной проверки по факту применения насилия в отношении ветеранов войны 1992-1993 гг., хулиганства, незаконного хранения и ношения оружия, оскорбления представителя власти, имевших место 30 сентября в Сухуме. В отношении заместителя министра внутренних дел Раща Цвижбы и замкомандира СОБРа Дадына Чачхалии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 288 ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"), которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

В действиях депутата парламента Гарри Кокаи прокуратура усмотрела признаки хулиганства и оскорбление представителя власти, а в действиях другого депутата - Алмасхана Ардзинбы, стрелявшего возле МВД в ночь на 1 октября, - признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207 ("Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия") и ч. 1 ст. 217 ("Незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов") Уголовного кодекса Республики Абхазия.