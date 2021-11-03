В Татарстане за время пандемии израсходовали более тысячи доз антиковидной плазмы

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Республиканский центр крови в Татарстане с апреля 2020 года заготовил 1 312 доз антиковидной плазмы для лечения коронавирусных больных, было израсходовано более тысячи. Об этом сообщил на рабочем совещании главный врач ГАУЗ "Республиканский центр крови МЗ РТ" Рамиль Тураев.

"С апреля 2020 года в Центре крови организована заготовка антиковидной плазмы. За период с апреля по настоящее время в Центре крови заготовлено 1 312 доз (262,5 литров) антиковидной плазмы, в управление здравоохранения Татарстана передано 1147 доз (229,4 литров)", - сказал Тураев.

Как объяснили в пресс-службе центра крови, в учреждении всегда держат резерв плазмы в количестве 40 литров.

Донорами могут стать пациенты, у которых в результате перенесенной новой коронавирусной инфекции или прохождения вакцинации в крови обнаружены антитела к COVID-19.

На 2 ноября в Татарстане было зарегистрировано 31 144 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 25 497 человек, в том числе 153 за минувшие сутки. Всего провакцинировано 1 603 973 человека (прирост - 25 620), из них 1 043 594 получил вторую прививку.