QR-коды вводят в Тюменской области для входа в торговые центры

ТЮМЕНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Система QR-кодов для посещения торговых центров вводится в Тюменской области. Об этом в среду журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

"QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от COVID-19, потребуются жителям и гостям Тюменской области для посещения торговых центров и ряда других объектов с 8 ноября 2021 года <...> Это требование распространяется также на торговые, торгово-развлекательные центры и торговые комплексы общей площадью от 4 тысяч кв. метров в Тюмени и Тобольске, от 3,5 тысячи кв. метров в Ишиме, от 3 тысяч кв. метров в Ялуторовске и от 2,5 тысячи кв. метров Заводоуковске", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства региона, исключением из этого правила стали отдельно стоящие гипермаркеты, которые осуществляют продажу продовольственных товаров универсального ассортимента. Ранее власти предполагали ввести систему QR-кодов с 15 ноября, однако затем было принято решение о переносе срока на неделю раньше.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки зарегистрирован 341 случай заражения в регионе. Всего с начала пандемии зафиксировано 71 801 случай заражения, выздоровели 58 729 человек. Коллективный иммунитет в регионе составляет 53,6%.